窮地に立たされていたロシア政府イラン攻撃前のロシア財政は、窮地に追い込まれていたと言っても過言ではない。実際、ロシア連邦政府の2026年1〜3月の財政収支は、4.6兆ルーブルの赤字に達した。これは名目GDP比1.9％に相当する水準である。予算で計画された通年の財政赤字目標（▲3.8兆ルーブル、GDP比1.6％）を3カ月で上回った。これを受け、軍事支出・社会保障費などを除く歳出について、一律10％の削減を検討している旨が