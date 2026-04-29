カーリング女子で五輪2大会連続メダルを獲得し、3月末にロコ・ソラーレを退団した吉田知那美（34）が29日までに自身のインスタグラムを更新。スポブラ＆レギンスでのトレーニング姿を披露した。「Trainingseasonhascome」（トレーニングシーズンが到来しました）とつづり、パープルのスポーツブラに黒のレギンス姿でトレーニングしている写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「やっぱり本物のアスリートは