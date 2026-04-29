「正直、最初は誰かわからなくて笑っちゃいました（笑）」そう振り返るのは、映画『SAKAMOTO DAYS』で共演した主演の目黒蓮についてのエピソード。推定体重約140キロのふくよかな坂本の特殊メイク姿のインパクトに思わず驚いた八木勇征（28）だったが、「でも、その裏での努力や覚悟は本当にすごくて。あの姿のままハードなアクションに挑む姿を見て、座長として現場を引っ張る強さを感じましたし、自分も負けていられないと奮い立