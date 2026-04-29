JRA育成の2歳馬調教セリ「第22回JRAブリーズアップセール」が28日、中山競馬場で行われ、上場された77頭中71頭が売却された。売却総額は8億542万円（税込み、以下全て）で前年（9億3137万円）を下回ったが、上場番号19番の牡馬「ウインアルエット2024」が、同セール史上最高額となる9020万円で落札された。父は今週の天皇賞・春に出走するアドマイヤテラなど、産駒が今年に入って重賞5勝と絶好調のレイデオロ。激しいコールの