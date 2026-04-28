Adobe Firefly AI アシスタント アドビは4月28日（火）、複数のアドビ製アプリを横断して作業を自動化できる「Adobe Firefly AI アシスタント」を発表した。パブリックベータ版として公開され、対象となるユーザーは無料で利用できる。 エージェントAIとして「Adobe Photoshop」「Adobe Lightroom」「Adobe Premiere」などのアプリを横断し、テキストのプロンプトで指示するだけで様々な編集作業を