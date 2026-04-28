春から社会人として新生活をスタートした方の中には、「スマホ代は自分で払ってね」と親から言われたという方も多いのではないでしょうか。 これまであまり意識してこなかったスマホ料金も、自分で支払うとなると意外と負担に感じるものです。家賃や食費、交際費など、何かと出費が増える社会人1年目。だからこそ、毎月の固定費はできるだけ抑えたいところです。 今回は、スマホ代の見直しに悩む新社会人の方