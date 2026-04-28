代わりに『A2』がまもなく登場アウディは、コンパクトハッチバック『A1』とクロスオーバー『Q2』の生産を終了した。10年以上にわたる歴史にピリオドが打たれた。【画像】アウディのプレミアムコンパクトカー、ついに生産終了【A1スポーツバックとQ2を詳しく見る】全32枚2010年の発売以来、A1の累計販売台数は138万9658台、Q2は2016年以来で計88万7231台に達した。アウディによると、特にドイツ、英国、イタリアで人気が高かった