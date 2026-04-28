配信作品数は業界最大級！U-NEXT（ユーネクスト）で2026年5月に配信開始となる海外ドラマと洋画を一挙にご紹介。 U-NEXTで2026年5月に配信予定の海外ドラマ『テッド ザ・シリーズ2』【独占】世界興行収入5億ドル超えの映画『テッド』の前日譚ドラマ、待望の第2弾が配信。舞台は1994年のボストン。高校最後の年を迎えたジョンと、口の悪いテディベアのテッドが、個性豊かな面々に囲まれながら、相変わらずの最低で最