【2026年5月】U-NEXT（ユーネクスト）で配信予定の海外ドラマ・洋画一覧
配信作品数は業界最大級！ U-NEXT（ユーネクスト）で2026年5月に配信開始となる海外ドラマと洋画を一挙にご紹介。
U-NEXTで2026年5月に配信予定の海外ドラマ
『テッド ザ・シリーズ2』【独占】
世界興行収入5億ドル超えの映画『テッド』の前日譚ドラマ、待望の第2弾が配信。舞台は1994年のボストン。高校最後の年を迎えたジョンと、口の悪いテディベアのテッドが、個性豊かな面々に囲まれながら、相変わらずの最低で最高な高校生活を過ごしていく。爆笑必至の青春コメディとして、さらにスケールアップした物語が展開される。
5月1日（金）配信
『テッド ザ・シリーズ2』【独占】
『THE WALL 刑事セリーヌ･トルドー』シーズン1〜3
『アルビュス 犯罪学教授の殺人捜査団』
『エリス〜覚悟の警部』
『シェトランド 離島の殺人捜査官』Season8
5月8日（金）配信
『FBI：特別捜査班』シーズン7
5月13日（水）配信
『S.W.A.T.』シーズン8
5月15日（金）配信
『スカー・オブ・ビューティー』【独占】
『ロンドンで映画監督になる方法』シーズン1〜2【独占】
5月22日（金）配信
『アグリ』【独占】
『アンジェラ・ディニス殺人事件』【独占】
U-NEXTで2026年5月に配信予定の洋画
4月30日（木）配信
『サムシング・エクストラ！やさしい泥棒のゆかいな逃避行』【独占先行】
5月1日（金）配信
『カリギュラ 究極版』【独占先行】
『トゥギャザー』【独占先行】
『スペルマゲドン 精なる大冒険』【独占】
『リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界』
『秋が来るとき』
5月5日（火）配信
『ひとつの机、ふたつの制服』【独占先行】
5月9日（土）配信
『死霊館 最後の儀式』【独占】
5月15日（金）配信
『ＭＥＧ ザ・モンスターズ２』
5月20日（水）配信
『ブゴニア』
（海外ドラマNAVI）
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