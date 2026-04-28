【2026年5月】U-NEXT（ユーネクスト）で配信予定の海外ドラマ・洋画一覧

配信作品数は業界最大級！ U-NEXT（ユーネクスト）で2026年5月に配信開始となる海外ドラマと洋画を一挙にご紹介。

U-NEXTで2026年5月に配信予定の海外ドラマ

『テッド ザ・シリーズ2』【独占】

世界興行収入5億ドル超えの映画『テッド』の前日譚ドラマ、待望の第2弾が配信。舞台は1994年のボストン。高校最後の年を迎えたジョンと、口の悪いテディベアのテッドが、個性豊かな面々に囲まれながら、相変わらずの最低で最高な高校生活を過ごしていく。爆笑必至の青春コメディとして、さらにスケールアップした物語が展開される。

5月1日（金）配信

『テッド ザ・シリーズ2』【独占】

『THE WALL 刑事セリーヌ･トルドー』シーズン1〜3

『アルビュス 犯罪学教授の殺人捜査団』

『エリス〜覚悟の警部』

『シェトランド 離島の殺人捜査官』Season8

5月8日（金）配信

『FBI：特別捜査班』シーズン7

5月13日（水）配信

『S.W.A.T.』シーズン8

5月15日（金）配信

『スカー・オブ・ビューティー』【独占】

『ロンドンで映画監督になる方法』シーズン1〜2【独占】

5月22日（金）配信

『アグリ』【独占】

『アンジェラ・ディニス殺人事件』【独占】

U-NEXTで2026年5月に配信予定の洋画

4月30日（木）配信

『サムシング・エクストラ！やさしい泥棒のゆかいな逃避行』【独占先行】

5月1日（金）配信

『カリギュラ 究極版』【独占先行】

『トゥギャザー』【独占先行】

『スペルマゲドン 精なる大冒険』【独占】

『リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界』

『秋が来るとき』

5月5日（火）配信

『ひとつの机、ふたつの制服』【独占先行】

5月9日（土）配信

『死霊館 最後の儀式』【独占】

5月15日（金）配信

『ＭＥＧ ザ・モンスターズ２』

5月20日（水）配信

『ブゴニア』

（海外ドラマNAVI）

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