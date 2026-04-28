元衆院議員の金子恵美氏が２８日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」にリモート出演。スタジオに行けなかった理由を明かした。番組では、お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀が活動を休止すると発表したことを速報で伝えた。この日リモートでの出演となった金子氏は「どういった事情か分かりませんけども…」と断ると、「私ごとですけども、私も先日、医療機関にかかって。腰ですけども。腰でも２週間ほどの静