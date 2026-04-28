フィギュアスケート女子で五輪2大会出場の安藤美姫さんが28日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅうペア」、三浦璃来と木原龍一がこの日に引退会見を行ったことについて、「すべて落ち着いてからみなさんにしっかり伝えたいという思いで今日だったと聞いてます」と語った。2人は今月3、4日のスターズ・オン・アイス大阪公演、1