広島県三次市にある製薬工場でタンク2個が爆発する事故があり、5人がけがをしました。【映像】炎が立ち上る現場の様子消防によりますと午前11時半ごろ、三次市南畑敷町にある製薬工場で「タンク2個が爆発した」と付近にいた人から119番通報がありました。この事故で5人がけがをしましたが、いずれも命に別状はないということです。消防車7台などが出動し現在も消火活動が続けられています。現場は中国自動車道三次イ