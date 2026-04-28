岡田将生さん主演のTBSドラマ『田鎖ブラザーズ』の第3話が5月1日夜10時から放送されます。【写真】ポスターはこちら本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法では裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。岡田将生さん演じる刑事の兄・田鎖真と染谷将太