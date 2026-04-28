昨年12月に西東京市で母子4人が死亡し、その後、母親が借りていた都内の別のマンションから男性の遺体が発見された事件で、警視庁は4月24日、殺人と死体遺棄の疑いで母親の野村由佳容疑者（36）を容疑者死亡のまま書類送検した。関係者が亡くなっていることから全容は謎に包まれていたが、4カ月が経ち、ようやくその一端が明らかになってきた。 〈画像〉ふたりが逢瀬を共にしたマンション 「別れ話をめぐってトラブルになり無理