【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HYDEがブランドアンバサダーを務めるプレミアム・チリワインブランド“カッシェロ・デル・ディアブロ”の日本発売30周年を記念した新WEBCM『悪魔はおいしさの証』篇が、4月28日より公式YouTubeで公開となった。TVCMは、5月30日から全国で順次放映予定だ。 ■「不慣れな笑顔のシーン、上手にできていたでしょうか？」（HYDE） 悪魔の蔵のワイン“カッシェロ・デル・ディ