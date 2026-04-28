HYDE、悪魔の蔵のワイン新CMに登場！自身の“悪魔的な一面”について語るインタビューも公開

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HYDEがブランドアンバサダーを務めるプレミアム・チリワインブランド“カッシェロ・デル・ディアブロ”の日本発売30周年を記念した新WEBCM『悪魔はおいしさの証』篇が、4月28日より公式YouTubeで公開となった。TVCMは、5月30日から全国で順次放映予定だ。

■「不慣れな笑顔のシーン、上手にできていたでしょうか？」（HYDE）

悪魔の蔵のワイン“カッシェロ・デル・ディアブロ”は、そのあまりのおいしさから盗み飲みが絶えなかったため、創立者ドン・メルチョーが「この蔵には悪魔が棲んでいる」という噂を流し、その美酒を守ったというブランドストーリーを背景に誕生した。以来、“悪魔のマーク”はおいしさの象徴として世界中で親しまれている。

今回の新CMは、赤を基調にした重厚な空間の中、HYDEのナレーションとともに始まる。ワインを注ぐ音やグラスを傾ける所作が丁寧に描かれ、まるでその場でワインを味わっているかのような没入感が広がり、余韻や味わいも表現。思わずもうひと口と手が伸びてしまうような、“盗み飲みされるほどのおいしさ”を感じさせる仕上がりだ。

CM楽曲には、3月にデジタルリリースされたHYDEのアルバム『JEKYLL』収録曲「SO DREAMY」を起用している。

ワインにも造詣が深いHYDEは、悪魔の蔵のワイン“カッシェロ・デル・ディアブロ”が愛され続けている理由について、「愛情」と「品質」にあるのではとコメント。新CMについては「僕にとっては不慣れな笑顔のシーンなどがあったりするのですが、上手にできていたでしょうか？ 皆さんの感想を待っています」とメッセージを寄せている。

撮影後のインタビューでは、ソロ活動25周年を迎えたHYDEが、長く活動を続けるなかで大切にしていることや、心が盗まれた感動的なエピソード、自身の“悪魔的な一面”についても語っている。

今後は、5月1日にキービジュアルを解禁予定の他、6月6日の“悪魔の日”に合わせて、HYDEとのコラボレーションによるオリジナルQUOカードやペアグラスが当たるキャンペーンも展開予定。ブランドの象徴である“悪魔のマーク”を軸に、その魅力を体験できる施策が予定されている。

■HYDE インタビュー

■リリース情報

2026.03.11 ON SALE

DIGITAL ALBUM『JEKYLL』

2026.05.13 ON SALE

ALBUM『JEKYLL』

■【動画】“カッシェロ・デル・ディアブロ”新CM（30秒）

■【動画】“カッシェロ・デル・ディアブロ”新CM（WEB CM 15秒）

■【動画】“カッシェロ・デル・ディアブロ”新CM（Youtube広告配信 15秒）

■関連リンク

ブランドサイト

https://www.kirin.co.jp/alcohol/wine/cyt/wines/diablo/

HYDE OFFICIAL SITE

https://www.hyde.com/

■【画像】HYDE×“カッシェロ・デル・ディアブロ”キャンペーン告知

■【画像】HYDE『JEKYLL』ジャケット/“カッシェロ・デル・ディアブロ”商品写真