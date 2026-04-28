「長瀬さんのインスタのフォロワー数は現在でも約214万人います。“表現者”“挑戦者”として再出発した彼を引き続き応援しているファンは多いです」（スポーツ紙記者）4月19日に茨城県・筑波サーキットで開催されたバイクレースの大会で2位に輝いた元TOKIOの長瀬智也（47）。長瀬は自身のインスタグラムに《mcfaj主催クラブマンロードレースが開催されます。A.V.C.C.のFSCRクラスでのレースにCHALLENGER RACINGとしてショベルヘッ