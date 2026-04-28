これまで3回にわたって掲載してきた対談（前回はこちら）。間違えることで考えることの大切や「反復」だけでは応用問題に対処できないことに触れてきた。今回は算数を学ぶ上で決定的に重要となる「まとめノート」について見ていく。（ダイヤモンド社教育情報、森上教育研究所）決定的に重要な「まとめノート」――望月さんは以前、教え子のノートをまとめて一冊の本を出されました。望月『中学受験 超難関校合格! 頭のいい子にも