「スターリンク」は超高収益イーロン・マスクの宇宙開発企業「スペースX社」の上場が迫っています。早ければ今年の6月にも行われる見込みです。前編『トヨタの5倍って、そんなのあり…！？ イーロン・マスクが仕掛ける超ビッグIPO「時価総額320兆円」の驚愕のカラクリ』でお伝えしてきたように、上場時の時価総額が最大で2兆ドル（約320兆円）という過去に類を見ない金額となると目されています。では、スペースXの上場時の評価は