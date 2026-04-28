新年度の疲れを癒してくれるゴールデンウィーク。ゆっくりと読書をして、頭の中をリフレッシュしてみるのはいかがでしょうか。おすすめの新刊4冊を紹介します。『月とコーヒー ノクターン』吉田篤弘／徳間書店／2090円カズオ・イシグロにも『ノクターン（ズ）』という題名の短編集があった。あちらは音楽繋がり。本書は月やコーヒー繋がり。子供の頃に読んだ魔法小説に似たような、月明かりの下で見る夢に似たような、温かみの