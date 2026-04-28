清く正しく生きることを説く『論語』が必読書とされ、富国強兵と立身出世が正義とされていた明治時代。そのような時代の空気に抗うように、作家の田山花袋（1871〜1930年）は、中年男の禍々しい性欲を描いた小説を発表し、国民の熱狂的な支持を集めました。なぜ当時の日本人は、「中年男の赤裸々な性欲告白」に熱狂したのでしょうか。上智大学教授の木村洋さんの新刊『「蒲団」の時代：自然主義とは何だったのか』（新潮選書）