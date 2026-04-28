俳優の佐藤二朗（56）が27日、都内で原作・脚本・主演の映画「名無し」（監督城定秀夫、5月22日公開）の完成披露試写会に出席した。右手に特殊な能力を持つ連続殺人犯と警察の攻防を描くミステリー。共演のSUPEREIGHTの丸山隆平（42）、佐々木蔵之介（58）らと登壇し、「5年前に一人でうじうじ書いていた物語がスタッフ、キャストのおかげで一つの形にしてもらえた」と感激の面持ち。「人間の存在という根源的なものを揺らし