4月28日（火）の交通取締情報 ＜午前＞国道445・・・上益城郡御船町滝尾（スピード違反） ＜午後＞県道・・・熊本市中央区萩原町（歩行者妨害）国道3・・・熊本市北区四方寄町（スピード違反）国道212・・・阿蘇郡小国町宮原（交差点違反） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡ろう