¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ü¥Ç¥£¤òÅ»¤Ã¤¿¸ÂÄê99Âæ¤Î·Ý½ÑºîÉÊ¥É¥¤¥Ä¤Î¡Ö¥Ü¡¼¥Õ¥§¥ó¥¸¡¼¥Ú¥ó¡ÊBovensiepen¡Ë¡×¤Ï2026Ç¯4·î21Æü¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë¿··¿¡Ö¥Ü¡¼¥Õ¥§¥ó¥¸¡¼¥Ú¥ó¡¦¥¶¥¬¡¼¥È¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤È²Á³Ê¤òÈ¯É½¡£Æ±»þ¤Ë¥³¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡Ê¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î»ÅÍÍ¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤­¤ëÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¡Ë¤Î¸ø³«¤È¤È¤â¤Ë¼õÃí¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬611ÇÏÎÏ¡ÖÄ¾6¡×ÅëºÜ¤Î¿·¡Ö¡ÈÎ®Îï¡É¥¯¡¼¥Ú¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê38Ëç¡Ë¥Ü¡¼¥Õ