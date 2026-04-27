「六星占術」の創始者として有名だった細木数子さんの娘で、継承者となった細木かおりさん（47）が27日に自身のYouTubeチャンネルを更新。この日から配信がスタートした、数子さんの人生を題材にした作品Netflix「地獄に堕ちるわよ」の感想を語る場面があった。先行試写会に招かれたというかおりさん。25年9月に情報が解禁された際には「2年ぐらい前かな。ネトフリさんからオファーがあって」といい「私たちには“やめてくださ