「六星占術」の創始者として有名だった細木数子さんの娘で、継承者となった細木かおりさん（47）が27日に自身のYouTubeチャンネルを更新。この日から配信がスタートした、数子さんの人生を題材にした作品Netflix「地獄に堕ちるわよ」の感想を語る場面があった。

先行試写会に招かれたというかおりさん。25年9月に情報が解禁された際には「2年ぐらい前かな。ネトフリさんからオファーがあって」といい「私たちには“やめてください”っていう権限がないから。“フィクションですから”って言われたら、そうですか…って」と、無許可で映像化されたと明かしていた。

そして1〜3話を鑑賞した感想として「街並みをしっかり再現されてるっていうところは凄いなと思いました」といい「Netflixの中でも“あんなに作り込んだの初めてじゃないか?”みたいなことを言ってましたからね」とコメント。

また「3話まではそんなに過激ではなかったけど、ここからがやばいらしいんで」といい「あくまでもフィクションっていうことだし、まあ良いんじゃないかなとは思いますけどね。本人も“そんなに綺麗な人生ではない”ってことは言ってるんでね。でも、やっぱりばあば（数子さん）なりの信念があって選択して生きてきた結果なので。私のリスペクトは変わっていません」と語っていた。