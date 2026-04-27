人気コスプレイヤーのえなこが、24日発売の雑誌「ヤングアニマル」(白泉社)最新号に登場した。 【写真】むぎゅっ！ピンク全開なえなこりん 同号の表紙と巻頭グラビアで登場したえなこ。春らしく、桜の花のモチーフがちりばめられたピンク色の大胆衣装を着用した。誌面カットでは、自慢のマシュマロボディをむぎゅっと寄せるサービスショットを披露している。 自身のインスタグラムでも「ただいま発売中