【ジュネーブ共同】国際スケート連盟（ISU）は27日、来季の日程を発表し、フィギュアは来年4月8〜11日に東京で世界国別対抗戦を開催し、グランプリ（GP）シリーズのNHK杯は11月27〜29日に東京で最終第6戦に組まれた。シリーズ上位によるGPファイナルは12月10〜13日に中国の重慶で行う。GPは第1戦フランス大会（10月23〜25日・アンジェ）、第2戦スケートカナダ（10月30日〜11月1日・ケロウナ）など。来年3月15〜21日に世界選