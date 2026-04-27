提供：「さぬきの夢」推進協議会 香川県は、県オリジナル品種の小麦「さぬきの夢」の魅力を広く伝えるために制作した「さぬきの夢」PR動画を5月1日に初めて公開します。 動画を制作したのは、県の農業生産流通課が事務局を持つ「さぬきの夢」推進協議会です。 さぬきうどん用に開発された「さぬきの夢」の誕生の背景や小麦を育てる現場から食卓に届くまでに関わる多くの人々の想い、うどんのおいしさを県内外に広く発