

提供：「さぬきの夢」推進協議会

香川県は、県オリジナル品種の小麦「さぬきの夢」の魅力を広く伝えるために制作した「さぬきの夢」PR動画を5月1日に初めて公開します。

動画を制作したのは、県の農業生産流通課が事務局を持つ「さぬきの夢」推進協議会です。

さぬきうどん用に開発された「さぬきの夢」の誕生の背景や小麦を育てる現場から食卓に届くまでに関わる多くの人々の想い、うどんのおいしさを県内外に広く発信するため、2025年5月ごろから約1年をかけて撮影・制作しました。

動画のこだわりのポイントは「見ているだけでお腹が空くようなシズル映像」と「ドローンを使ったダイナミックな映像」だということです。

動画は、「さぬきの夢」の誕生秘話や生産者の想いを伝える動画やうどん以外にもお菓子や餃子の生地などに使われる「さぬきの夢」の食卓への広がりを紹介する動画など、日本語版と英語版で合わせて7本が公開されます。また、外国の人へ向けた英語でさぬきうどんの魅力を伝えるショート動画も公開されます。

動画は「かがわ農産物応援団香川」のYouTubeチャンネルで5月1日、公開されます。

【かがわ農産物応援団香川 YouTubeチャンネル】

かがわ農産物応援団(香川県農業生産流通課) - YouTube