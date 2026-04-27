【生活に役立つ通信・SIM＆ポイ活 トピックス 003】 NTTドコモは、「『ドコモポイ活』ポイント還元キャンペーン」と「10％還元キャンペーン」を4月30日で終了します。キャンペーンが終了してポイント還元率が下がると、一気にお得感がなくなるように思えます。しかし、利用状況によっては現状と変わりません。今回は、改めてドコモの「ポイ活プラン」の特典を整理し、キャンペーン終了後の損益分岐点を解説します。●キャンペー