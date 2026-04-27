飼い主さんの投げたボールがなぜか猫を素通りして…？まるで猫の“天然劇場”を見ているかのようなほほえましい光景は13万1千回を超えて表示され、5千件以上のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：ボールを『真剣に見つめていた猫』→次の瞬間……まさかの展開】 ボール、どこいった？ X（旧Twitter）アカウント『@fuchan0606』に投稿されたのは、狙っていたはずのボールを見事に見失う