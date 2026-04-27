飼い主さんの投げたボールがなぜか猫を素通りして…？まるで猫の“天然劇場”を見ているかのようなほほえましい光景は13万1千回を超えて表示され、5千件以上のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：ボールを『真剣に見つめていた猫』→次の瞬間……まさかの展開】

ボール、どこいった？

X（旧Twitter）アカウント『@fuchan0606』に投稿されたのは、狙っていたはずのボールを見事に見失うちょっぴり天然な猫の様子です。動画に登場するのは、2021年6月6日生まれのシャムトラ模様の「ふぅ」ちゃん。おしゃべりでわがままでお転婆さんの、愛くるしい女の子です。

この日飼い主さんは、ボールをふぅちゃんの方へ転がして遊んであげていたのだそうです。ふぅちゃんは、最初からしっかりとボールを目で追っていたはずなのに、すぐ目の前を通過したことになぜか気づかなかったのだとか。ボールはふぅちゃんの横を通り抜け、そのまま斜め後ろへコロコロと転がっていってしまったとのこと。それでも前方を狙い続けているふぅちゃんの姿が、見ている人々の笑いを誘います。

何もないところにロックオン

ふぅちゃんは、そのまま数秒間静止していたといいます。その姿はまるで「えっと…どこいった？」と頭の中で巻き戻しを試みているかのようだったのだとか。ふぅちゃんはおもむろに体を持ち上げると、足元にあった紙に狙いを定め、両手をそろえて真剣な表情でダイブしたのだそう。

当然ボールは出てこず、ふぅちゃんはきょとん顔であたりをキョロキョロ探していたとのことでした。ふぅちゃんの天然っぷりが炸裂する、愛おしすぎる日常のひとコマなのでした。

Xアカウント『@fuchan0606』では、この他にも猫のおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

投稿には、「天然っぷりがかわいすぎる～w」「探してるねw」「うしろうしろ～w」「何を狙ったんだろうw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@fuchan0606」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。