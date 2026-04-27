Ｓｎｏｗ Ｍａｎの目黒蓮が２７日、都内で主演映画「ＳＡＫＡＭＯＴＯ ＤＡＹＳ」（２９日公開、福田雄一監督）の公開直前イベントに出席した。海外作品の撮影を行っているカナダから一時帰国しての登壇となった。

目黒は、ディズニープラスの配信ドラマ「ＳＨＯＧＵＮ 将軍」シーズン２の撮影のため、今年１月からカナダに渡っていた。今回は主演を務める「ＳＡＫＡＭＯＴＯ ＤＡＹＳ」の公開に合わせて一時帰国し、約３か月ぶりに日本でのイベント登壇となった。

雨がふりしきるイベントに、長髪を束ねたシックなスーツ姿の目黒が登壇すると、雨がっぱを着た会場のファン３８０人から「きゃ〜！」「かっこいい！！」と大歓声が上がった。

目黒は、「（本作が）いよいよ皆さんに届けられると思うとうれしいです。うれしい気持ちで、カナダから来てしまいました！」と笑顔であいさつ。会場のファンや福田監督は「おかえり〜！」と歓迎した。

キャストが雨傘を手にトークする中、目黒は後列のキャストを気遣い、傘をさすことをやめる場面も。座長として「完成した作品を見て、すごい感謝だなと思ったのは、ひとりひとりのキャラクターが本当にクオリティーが高くて、原作にものすごいリスペクトを持って作り上げたんだと。この場を借りて感謝を伝えたいです。皆さんにもありがとうございます」とキャストに向かって頭を下げていた。

目黒は、２月１７日に映画「ほどなく、お別れです」（三木孝浩監督、浜辺美波とＷ主演）の大ヒット御礼舞台あいさつに、カナダからリモートで参加。３月２２日には「ＳＡＫＡＭＯＴＯ―」、同３０日には「キリンビール 晴れ風」のイベントにもリモートで参加し、会場の大きなスクリーンに映る姿が話題を呼んでいた。