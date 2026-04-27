サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグです。ブラウブリッツ秋田は26日、ヴァンラーレ八戸とアウェーで対戦し、攻撃の精彩を欠き敗れました。これで3連敗です。26日、白のブラウブリッツ秋田は、今シーズンJ2に昇格したヴァンラーレ八戸と対戦しました。堅守を強みとする両チームが相対する「北東北ダービー」となりましたが、攻めあぐねたブラウブリッツは前半、なかなか