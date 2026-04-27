ヒルトンはこのほど、東京・目黒の「ホテル雅叙園東京」をリブランドし、2027年に「雅叙園東京 LXRホテルズ&リゾーツ」として開業すると発表した。「ホテル雅叙園東京」をリブランド○LXRブランドが東京初進出同ホテルは、投資会社であるブルックフィールドが所有し、ヒルトンが運営を担う。同社のラグジュアリーブランド「LXRホテルズ&リゾーツ」としては、2021年9月に京都に開業した「ROKU KYOTO, LXR Hotels & Reso