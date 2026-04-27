【「ロリポップ！ for Gamers」最短3日間からの契約】 提供開始日：4月27日 GMOペパボのゲーム用マルチプレイサーバー「ロリポップ！ for Gamers」では、4月27日より最短3日間からの契約が可能となる。 同社によると、近年、マルチプレイサーバーを活用した友人グループや学校・コミュニティ単位での短期集中プレイも広がっており、特に10～20代で