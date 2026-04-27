【「ロリポップ！ for Gamers」最短3日間からの契約】 提供開始日：4月27日

GMOペパボのゲーム用マルチプレイサーバー「ロリポップ！ for Gamers」では、4月27日より最短3日間からの契約が可能となる。

同社によると、近年、マルチプレイサーバーを活用した友人グループや学校・コミュニティ単位での短期集中プレイも広がっており、特に10～20代での日常的な活用が定着している。そんな中、「週末だけ友人とサーバーを立てたい」、「ゲームイベントやオフ会の開催期間中だけ使いたい」といった数日単位の利用ニーズが増加しており、このようなニーズにこたえるため3日間からの契約を新たに行なうことを決定した。

□対応ゲーム・料金一覧

【概要】

提供開始日：4月27日（月）

対応ゲーム：現在提供中のすべてのゲーム

料金：260円（2GB）～25,000円（128GB） ※プランによって異なります

支払方法：クレジットカード / PayPay

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