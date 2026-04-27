イギリス・ウェールズの静謐な町、モルヴァ・ハレン。海に囲まれ、霧が立ち込めるこの美しい町を舞台に、人々の心の奥底に潜む闇を炙り出す緻密な殺人ミステリーが誕生！『イエローストーン』のケリー・ライリーが主演を務める『沈黙の湿原〜モルヴァ・ハレンの殺人〜』（原題：Under Salt Marsh）が2026年6月日本初放送・配信開始となる。 英国スカイアトランティック局で放送されたばかりの最新作『沈黙の湿原〜モ