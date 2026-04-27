『イエローストーン』ケリー・ライリー主演！ウェールズの湿原を舞台にした本格ミステリーが6月日本初放送

イギリス・ウェールズの静謐な町、モルヴァ・ハレン。海に囲まれ、霧が立ち込めるこの美しい町を舞台に、人々の心の奥底に潜む闇を炙り出す緻密な殺人ミステリーが誕生！ 『イエローストーン』のケリー・ライリーが主演を務める『沈黙の湿原〜モルヴァ・ハレンの殺人〜』（原題：Under Salt Marsh）が2026年6月日本初放送・配信開始となる。

英国スカイアトランティック局で放送されたばかりの最新作『沈黙の湿原〜モルヴァ・ハレンの殺人〜』

ウェールズの小さな町モルヴァ・ハレン。そこに広がる湿原にある排水溝で9歳の少年ケヴィンの遺体が見つかる。第一発見者はケヴィンが通う小学校の教師ジャッキー・エリスだった。地元警察の刑事エリック・ブルはケヴィンが事故に遭ったのか、それとも何者かに殺されたのかを調べ出すが、かつて警察で働いていたエリスは元同僚で、ある事情から気まずい関係にあった。

そんなエリスは地元の不良青年ディランと交際し、ディランのおいジェームズはケヴィンと親友同士だった。排水溝の水には海水が含まれていたが、鑑識によってケヴィンの肺の水が真水だと分かり、ほかの場所で亡くなってから排水溝に運ばれた、つまり他殺だった可能性が高いことが判明し…。

ケリー・ライリー×レイフ・スポール、実力派俳優が集結

主演を務めるのは、映画『スパニッシュ・アパートメント』とその続編『ロシアン・ドールズ』『ニューヨークの巴里夫（パリジャン）』や、大ヒットドラマ『イエローストーン』で圧倒的な存在感を放つケリー・ライリーだ。ケリーは、過去の傷を抱えながらも真実を求める複雑な内面を持つジャッキーを、繊細かつ力強く演じきっている。

共演には、『Trying 〜親になるステップ〜』や『ソールズベリ 毒殺未遂事件』で知られるレイフ・スポール。レイフは、刑事としての責務とジャッキーへの複雑な感情に揺れるエリックを、深みのある演技で体現した。

英Sky Altanticで2026年1〜2月に放送されたばかりの本作。冷たい空気感さえ伝わってくるような映像美と、一瞬たりとも目が離せない緻密なプロットを、ぜひその目で確かめてほしい。

WOWOWプレミア『沈黙の湿原〜モルヴァ・ハレンの殺人〜』は6月日本初放送。アーカイブ配信あり。（海外ドラマNAVI）

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