「ローソンストア100」は5月6日から、全店舗 (565店:2026年3月末時点)で人気の定番スイーツ「ツインシューカスタード＆ホイップ」の税込価格を、138円から106円に約3割値下げして販売する。また同日より「ツインシューミルククリーム&ホイップ」を税込117円で新たに発売する。【写真】値下げが発表された「ツインシューカスタード＆ホイップ」物価高が続く中、同社はクリームや生地の原材料を見直して調達コストを抑える