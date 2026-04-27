三菱化工機が後場一段高となっている。同社はきょう、ファイトリピッド・テクノロジーズ（横浜市緑区）から培養液中の微細藻類回収用として、分離板型遠心分離機「三菱ディスクセパレータ」を受注したと発表。これが株価を刺激したようだ。 今回受注した「三菱ディスクセパレータ」は、培養液から微細藻類濃縮液を効率よく取り出すために新たに開発した可変インペラを搭載した製品。可変インペラによって