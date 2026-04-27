シャトレーゼは5月8日から、全国の菓子専門店「シャトレーゼ」において、母の日向けのケーキを販売する。カーネーションをイメージした華やかなケーキを取りそろえ、複数人で楽しめるデコレーションケーキから一人サイズのミニケーキまで、幅広くラインアップする。販売期間は5月10日の「母の日」当日まで。■販売ラインアップ(価格はすべて税込)◆母の日 苺のタルトデコレーション 14cm（3,240円）自家製アーモンドタルトの上に、