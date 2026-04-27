【母の日ケーキ】シャトレーゼ、花束風スイーツ登場　タルトやアソートも

シャトレーゼは5月8日から、全国の菓子専門店「シャトレーゼ」において、母の日向けのケーキを販売する。

カーネーションをイメージした華やかなケーキを取りそろえ、複数人で楽しめるデコレーションケーキから一人サイズのミニケーキまで、幅広くラインアップする。販売期間は5月10日の「母の日」当日まで。

■販売ラインアップ(価格はすべて税込)

◆母の日 苺のタルトデコレーション 14cm（3,240円）

自家製アーモンドタルトの上に、苺や苺クリームで華やかに飾り付け、花束をイメージした母の日向けのデコレーションケーキ。バターの香ばしさと洋酒の芳醇な香りが広がるタルトに、苺シュガーチップ入りの苺クリームとふんわりとしたスポンジを重ねた。さらに、苺ナパージュと軽やかな苺クリーム、苺で全体を包み込んだ。直径14cm。

母の日 苺のタルトデコレーション

◆母の日 花束アソートデコレーション 17cm（4,220円）

直径17cm（8カット）の4〜8人向けアソートケーキ。苺みるく、トリュフチョコレート、ホワイトチョコレート、チョコバナナ、抹茶、ミックスベリー、レアチーズ、マロンの8種類を詰め合わせた。母の日の花束をイメージし、苺やチョコレートを飾り付けた。

【画像8点を見る】シャトレーゼ「花束アソートデコレーション」「お花のプレゼントショート」など

なお、「母の日 苺のタルトデコレーション」と「母の日 花束アソートデコレーション」は、5月5日21時までWeb予約を受け付けている。

〈ミニケーキもラインアップ〉

◆母の日 キャラメルベリーショコラ（590円）

濃厚なキャラメルムースの中に、ヘーゼルナッツ入り苺ジャムを忍ばせた一品。真っ赤な苺ナパージュとハート形のチョコレートで華やかに仕上げた。シロップを染み込ませたアーモンドプードル入りのココアスポンジに、ほろ苦いキャラメルムースを合わせ、甘酸っぱい苺ジャムがアクセントとなる、大人向けの味わい。

母の日 キャラメルベリーショコラ

◆母の日 苺とピスタチオのモンブラン（490円）

苺とピスタチオのクリームを使用し、ピンクとグリーンの2色で華やかに仕上げたモンブラン。ピスタチオカスタードムースとホイップクリームの中にピスタチオを加え、食感のアクセントを持たせた。香ばしいピスタチオと甘酸っぱい苺クリームの組み合わせが特長。

【画像を見る】苺とピスタチオのモンブラン、お花のカップデザート など

◆母の日 お花のカップデザート（530円）

苺クリームでカーネーション、ぶどうクリームでバラを表現した、花束のようなカップデザート。ミルクプリンと自家製苺コンフィチュールを組み合わせ、クリームとチョコレートで花びらをイメージして飾り付けた。ミルクの甘味と苺の酸味、なめらかなクリームのバランスが楽しめる。

◆母の日 お花のプレゼントショート（940円）

苺クリームとカーネーション、苺を飾り、花束をイメージしたショートケーキ。ミルク風味の苺クリームとスポンジで、サクサクとしたシリアル入り苺風味チョコレートをサンドした。直径9cm。