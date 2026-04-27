T.M.Revolution西川貴教（55）が27日までにXを更新。ギタリスト布袋寅泰（64）とのサプライズ共演を振り返った。西川は宮城・国営みちのく杜の湖畔公園で開催された「ARABAKI ROCK FEST.26」の2日目、26日に出演。自身のステージ後には布袋のステージにサプライズ登場し、布袋が所属した伝説のロックバンド、BOOWYの人気楽曲「Dreamin'」をともに歌唱していた。布袋に肩を抱かれたツーショットをアップし「まさか人前で歌う初めて