T.M.Revolution西川貴教（55）が27日までにXを更新。ギタリスト布袋寅泰（64）とのサプライズ共演を振り返った。

西川は宮城・国営みちのく杜の湖畔公園で開催された「ARABAKI ROCK FEST.26」の2日目、26日に出演。自身のステージ後には布袋のステージにサプライズ登場し、布袋が所属した伝説のロックバンド、BOOWYの人気楽曲「Dreamin'」をともに歌唱していた。

布袋に肩を抱かれたツーショットをアップし「まさか人前で歌う初めての『DREAMIN’』が、布袋さんからのサプライズだなんて、10代の西川少年が知ったら気絶すると思います！」と感激を振り返りつつ、「お願いです、アレンジ教えておいて下さい（笑）」とちゃめっ気たっぷりに呼びかけた。

また、布袋が自身のXで「ずっとステージサイドで観ていてくれた西川貴教くんをサプライズで呼び込みみんなと歌ったDreamin'は忘れられない思い出になった。フェスはこうじゃなきゃね」とつづったポストを引用し、「ワイヤレスじゃなく、ワイヤードのマイクを、あえてスタンドから外された瞬間に『嘘でしょ？』と思ったら、まさかでした！最高ッス！」とつづった。