元AV女優・明日花キララとの密会報道で活動を中断したチュ・ハンニョンが、かつて所属していたTHE BOYZのコンサートを訪れた。4月26日、チュ・ハンニョンは自身のインスタグラムを更新。特にメッセージを添えずTHE BOYZのコンサート会場で撮影された“認証ショット”を投稿した。【写真】元AV女優と密会…元THE BOYZメンバーが事務所に反発写真には、THE BOYZのメンバー9人がステージに座り、ファンと交流する様子が収められている