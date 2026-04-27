明日花キララとの“密会”でグループ脱退となったハンニョン、古巣THE BOYZのコンサートを訪問

元AV女優・明日花キララとの密会報道で活動を中断したチュ・ハンニョンが、かつて所属していたTHE BOYZのコンサートを訪れた。

4月26日、チュ・ハンニョンは自身のインスタグラムを更新。特にメッセージを添えずTHE BOYZのコンサート会場で撮影された“認証ショット”を投稿した。

【写真】元AV女優と密会…元THE BOYZメンバーが事務所に反発

写真には、THE BOYZのメンバー9人がステージに座り、ファンと交流する様子が収められている。このコンサートは、同日にソウル・KSPOドームで開催されたファイナル公演であると報じられている。

（写真＝チュ・ハンニョンInstagram）

チュ・ハンニョンは昨年6月、元AV女優の明日花キララと私的に会っていた事実が日本メディアを通じて報じられ、所属事務所から契約解除を通告された。当時、所属事務所OneHundredは「アーティストとしての信頼関係を維持することが困難」との見解を示し、グループ脱退および専属契約解除を伝えた。しかしチュ・ハンニョンは「性売買は事実ではない」「グループ脱退と契約解除に同意した覚えはない」と強く反発していた。

その後、警察がチュ・ハンニョンに対して性売買の嫌疑なしと判断し捜査は終結したが、最終的にチュ・ハンニョンはTHE BOYZとしての活動を終えることとなった。

現在、THE BOYZの他のメンバーたちも所属事務所と法的な紛争の渦中にある。ニューを除く9人のメンバーは今年2月に所属事務所に対して専属契約の解除を通知し、チャ・ガウォン代表を横領の疑いで告訴した。所属事務所側は、「THE BOYZのメンバー11人全員に対し、1人当たり15億ウォン（約1億6000万円）、計165億ウォン（約18億円）の専属契約金をすでに支払った」と主張しているが、メンバー9人は「2025年第3・4四半期の未払い精算金を含め、いかなる金銭も受け取っていない」と反論している。

こうした中、裁判所は先月、THE BOYZのメンバー9人が申し立てた専属契約効力停止の仮処分申請を認容した。所属事務所側は直ちに反発し、本訴訟を予告している。

◇チュ・ハンニョン プロフィール

1999年3月9日生まれ。2017年に放送されたMnetオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン2に出演して注目を集め、同年12月に12人組ボーイズグループ「THE BOYZ（ザ・ボーイズ）」のメンバーとしてデビューした。乗馬が得意で、「アイドルスター陸上選手権大会」に2度出場し、銀メダルと金メダルを獲得した実績がある。2025年6月18日、所属事務所ONE HUNDREDが専属契約解除と、THE BOYZからの脱退を発表した。