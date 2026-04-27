チャンネル登録者数65万人、金融資産6000万円突破！人気急上昇中のマネー系YouTuber・節約オタクふゆこさんの著書『お金はこれで増やせます 失敗したくない人のための投資の教科書』（アスコム）から、重要なポイントを抜粋・再編集して特別公開します。今回は「貯金はあるのに、お金が減るのが怖い」という悩みを解消するための思考法について解説します。せっかく資産が増えてもなかなか使えないワケインデックス投資などの合