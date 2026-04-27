チャンネル登録者数65万人、金融資産6000万円突破！人気急上昇中のマネー系YouTuber・節約オタクふゆこさんの著書『お金はこれで増やせます 失敗したくない人のための投資の教科書』（アスコム）から、重要なポイントを抜粋・再編集して特別公開します。今回は「貯金はあるのに、お金が減るのが怖い」という悩みを解消するための思考法について解説します。

せっかく資産が増えても

なかなか使えないワケ

インデックス投資などの合理的な投資をコツコツ長期目線で続けていけば、20年先には大きな資産を手にしている可能性が高いといえます。そこで考えておきたいのが、「資産を築いたあとの心の持ち方」です。

長年にわたり資産形成に時間を費やし、3000万円、5000万円といった資産を築くことができた人のなかには、「インデックス投資で増やした資産を使いたいのに、なかなか使うことができない」という悩みを抱える人が少なくないそうです。

これは、仕組みの問題ではなくメンタルの問題です。

20年、30年と「貯める・増やす」ことに全力を注いできた結果、いざ「取り崩す」段階になると、強い抵抗感が生まれてしまうのです。

FIRE（経済的自立と早期リタイア）を目指して資産形成をしてきた人のなかには、目標額を達成しても、実際にはFIREしないケースが多く見られます。「これまで積み上げてきた資産を減らしたくない」という心理的な執着が働くからです。

せっかく築いた資産を取り崩すことに不安を感じ、「現状を変えるより、不満があってもいまのまま働いているほうがいい」と考えてしまうのです。

また、「会社を辞めてみたものの、やることがなくなり再び働き始めた」という事例もよく聞きます。その背景には、単に「やりがいを失った」だけでなく、資産が減っていくことへの不安があるのでしょう。

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